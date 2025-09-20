Il ladro con gli alias che ruba articoli sportivi Era destinatario di un decreto di espulsione

Romatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rubato vestiti insieme a un connazionale in uno store di via di Salone. Dagli accertamenti, però, è emerso che su di lui pendeva un ordine di espulsione. Protagonista un 35enne georgianoL'uomo, insieme a un 27enne, all'interno del negozio avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio e avevano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: ladro - alias

Il ladro con gli alias che ruba articoli sportivi. Era destinatario di un decreto di espulsione; Como, tenta di rubare un monopattino: giovane clandestino arrestato in flagranza; Como, ruba il portafogli a un infermiere. Arrestato tunisino irregolare al Valduce.

ladro alias ruba articoliLadro con "dedica", 26enne in manette - Andrea Izzo, pugile stabiese di 26 anni, è stato arrestato dai Carabinieri in via Motta Casa dei Viri dopo una breve ... Si legge su rainews.it

ladro alias ruba articoliLadro con maschera di Gigi D'Alessio per ingannare telecamere - Per mettere a segno i suoi furti ed ingannare le telecamere indossava una maschera raffigurante il volto di Gigi ... Lo riporta notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Ladro Alias Ruba Articoli