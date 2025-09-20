Il gol dei Matia Bazar Un inno per la Caronnese | Così daremo ai calciatori il senso di appartenenza
"Rispetto, fratellanza e senso di appartenza". Sono le parole chiave di un testo molto particolare, l’inno della SC Caronnese. Dove i protagonisti sono i calciatori e le calciatrici che hanno appena debuttato in campionato (la prima squadra maschile gioca in Eccellenza), sulle note musicali dei Matia Bazar ed in particolar modo del leader Fabio Perversi, arrangiatore, compositore e polistrumentista del gruppo. Altre società più blasonate in passato si sono affidate alle voci di artisti per canzoni legate alle squadre: la Juventus (“Storia di un grande amore“ di Paolo Belli), il Bologna (“Le tue ali Bologna“ di Luca Carboni, Gianni Morandi e Lucio Dalla), ma pure la Lazio (“Vola Lazio vola“ di Toni Malco) e l’Inter (“C’è solo l’Inter“ di Elio delle storie tese), per fare alcuni esempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
