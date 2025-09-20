Il gol dei Matia Bazar Un inno per la Caronnese | Così daremo ai calciatori il senso di appartenenza

Sport.quotidiano.net | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Rispetto, fratellanza e senso di appartenza". Sono le parole chiave di un testo molto particolare, l’inno della SC Caronnese. Dove i protagonisti sono i calciatori e le calciatrici che hanno appena debuttato in campionato (la prima squadra maschile gioca in Eccellenza), sulle note musicali dei Matia Bazar ed in particolar modo del leader Fabio Perversi, arrangiatore, compositore e polistrumentista del gruppo. Altre società più blasonate in passato si sono affidate alle voci di artisti per canzoni legate alle squadre: la Juventus (“Storia di un grande amore“ di Paolo Belli), il Bologna (“Le tue ali Bologna“ di Luca Carboni, Gianni Morandi e Lucio Dalla), ma pure la Lazio (“Vola Lazio vola“ di Toni Malco) e l’Inter (“C’è solo l’Inter“ di Elio delle storie tese), per fare alcuni esempi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

il gol dei matia bazar un inno per la caronnese cos236 daremo ai calciatori il senso di appartenenza

© Sport.quotidiano.net - Il gol dei Matia Bazar. Un inno per la Caronnese: "Così daremo ai calciatori il senso di appartenenza»

In questa notizia si parla di: matia - bazar

Chi è la moglie di Mango, Laura Valente (ex Matia Bazar e mamma di Angelina): “Fu un grande amore”

Guerra nei Matia Bazar, Cassano contro Ruggiero: “Ti senti una diva, porta rispetto per noi”

Matia Bazar, tra gli ex volano stracci: il fondatore Piero Cassano smonta Antonella Ruggiero: «Racconti cose non vere: devi a noi il successo»

Il gol dei Matia Bazar. Un inno per la Caronnese: Così daremo ai calciatori il senso di appartenenza».

gol matia bazar innoIl gol dei Matia Bazar. Un inno per la Caronnese: "Così daremo ai calciatori il senso di appartenenza» - Giocatori e giocatrici della prima squadra insieme nello studio di registrazione. Riporta sport.quotidiano.net

La replica “Parla di cose che non sa” - Nuovo capitolo della polemica scoppiata tra Antonella Ruggiero e Piero Cassano, ex compagni di band nei Matia Bazar. Come scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Gol Matia Bazar Inno