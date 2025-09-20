“Menta selvatica”, il nuovo album di Mila Trani, "esplora le profondità dell’anima" assicura l’impegnativo claim del progetto che porta domani sera la cantautrice tarantina trapiantata a Milano (e Barcellona) sul palco del Blue Note. E la prima domanda che ti fai è quali siano questi abissi interiori. "Si tratta di un disco che prova ad esplorare in maniera molto autentica il mio vissuto di una donna, ma anche di quelle che ho conosciuto in maniera diretta o indiretta", viene in soccorso lei, che si presenta sul palco di via Borsieri accompagnata da Bartolomeo Barenghi alla chitarra, Sandrine Robilliard al violoncello e Martí Hosta alle percussioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il giro del mondo con Mila Trani: "Cerco di andare in profondità"