Il giorno dopo la sconfitta | Guidonia furbo Arezzo ingenuo
Era prevedibile: le squadre che arrivano ad Arezzo hanno due strategie possibili. La prima è il classico “pullman” davanti alla porta, chiudere gli spazi e ripartire in contropiede con attaccanti veloci. La seconda è il “non gioco”, come fece la Vis Pesaro. Il Guidonia invece ha scelto la terza via: mestiere, scaltrezza e un portierino classe 2003, Mazzi, che tra i pali si è dimostrato un vero felino. Non parliamo di una squadra da vertice, ma organizzata sì: davanti marpioni veri, con Bernardotto (già conosciuto ai tempi del Gubbio), furbo e fastidioso come pochi, spalleggiato da Zappella – ex amaranto – che ha servito subito l’assist vincente a Spavone. 🔗 Leggi su Lortica.it
L'Arezzo incassa la prima sconfitta stagionale; Il Guidonia passa all’Ardenza: per gli amaranto arriva la seconda sconfitta; Il Ravenna impegnato in trasferta contro il Guidonia Montecelio. Mister Marchionni cerca risposte anche lontano dal Benelli.
Serie C, Livorno-Guidonia 0-1: amaranto spenti, al Picchi fanno festa i laziali - Amaranto chiamati al riscatto dopo il ko con la Juventus Next Gen. Da today.it
Arezzo ko in casa 0-1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4 - Serie C girone B: l’anticipo del venerdì sera è amaro per la squadra di Bucchi. msn.com scrive