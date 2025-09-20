Il giorno dopo la sconfitta | Guidonia furbo Arezzo ingenuo

Lortica.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era prevedibile: le squadre che arrivano ad Arezzo hanno due strategie possibili. La prima è il classico “pullman” davanti alla porta, chiudere gli spazi e ripartire in contropiede con attaccanti veloci. La seconda è il “non gioco”, come fece la Vis Pesaro. Il Guidonia invece ha scelto la terza via: mestiere, scaltrezza e un portierino classe 2003, Mazzi, che tra i pali si è dimostrato un vero felino. Non parliamo di una squadra da vertice, ma organizzata sì: davanti marpioni veri, con Bernardotto (già conosciuto ai tempi del Gubbio), furbo e fastidioso come pochi, spalleggiato da Zappella – ex amaranto – che ha servito subito l’assist vincente a Spavone. 🔗 Leggi su Lortica.it

il giorno dopo la sconfitta guidonia furbo arezzo ingenuo

© Lortica.it - Il giorno dopo la sconfitta: Guidonia furbo, Arezzo ingenuo

In questa notizia si parla di: giorno - dopo

I Poggi, il fango e lo sfogo dopo le insinuazioni sul figlio Marco: “Solo falsità contro di noi, il giorno in cui è morta Chiara era in Trentino”

Giorgio Armani in convalescenza dopo il ricovero, il messaggio nel giorno del suo 91esimo compleanno: «Difficile non sentire il vostro applauso»

Jasmine Paolini soddisfatta dopo il successo su Jovic: “Concentrata fino alla fine. Penso giorno per giorno”

L'Arezzo incassa la prima sconfitta stagionale; Il Guidonia passa all’Ardenza: per gli amaranto arriva la seconda sconfitta; Il Ravenna impegnato in trasferta contro il Guidonia Montecelio. Mister Marchionni cerca risposte anche lontano dal Benelli.

giorno dopo sconfitta guidoniaSerie C, Livorno-Guidonia 0-1: amaranto spenti, al Picchi fanno festa i laziali - Amaranto chiamati al riscatto dopo il ko con la Juventus Next Gen. Da today.it

giorno dopo sconfitta guidoniaArezzo ko in casa 0-1: che sgambetto dal Guidonia. Le vittorie di seguito si fermano a 4 - Serie C girone B: l’anticipo del venerdì sera è amaro per la squadra di Bucchi. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Giorno Dopo Sconfitta Guidonia