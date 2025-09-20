Il Giappone e il paradosso del riarmo | più spese militari ma meno reclute

Dopo essere stato sconfitto e dilaniato dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il Giappone del Dopoguerra riscrisse il proprio destino sotto l’occhio vigile del generale Douglas MacArthur. Dalle stanze del quartier generale americano prese forma una Costituzione che avrebbe trasformato per sempre l’anima della nazione. Nel suo cuore pulsava l’Articolo 9, una promessa solenne: rinunciare «per sempre» alla guerra e all’uso della forza come strumento politico. Era il 1947, e quella clausola pacifista, imposta dal vincitore all’antico impero, divenne il simbolo di una nuova identità. Per decenni ha protetto il Giappone dall’ombra del militarismo, ma oggi, con l’ Asia scossa da nuove tensioni, quella promessa torna a essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

giappone paradosso riarmo pi249Il Giappone e il paradosso del riarmo: più spese militari ma meno reclute - Le crescenti tensioni in Asia e nel Pacifico, a partire dalle mire della Cina su Taiwan, hanno cancellato lo storico pacifismo nipponico. Riporta msn.com

Il Giappone non si scusa più, il riarmo preme e non è solo morale - Profondo rimorso e sincere scuse per una politica nazionale errata che aveva portato a «colonialismo e aggressione», causando «enormi sofferenze e dolori» ai popoli dei paesi vicini. Scrive ilmanifesto.it

