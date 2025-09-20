Il Giappone e il paradosso del riarmo | più spese militari ma meno reclute

Dopo essere stato sconfitto e dilaniato dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, il Giappone del Dopoguerra riscrisse il proprio destino sotto l’occhio vigile del generale Douglas MacArthur. Dalle stanze del quartier generale americano prese forma una Costituzione che avrebbe trasformato per sempre l’anima della nazione. Nel suo cuore pulsava l’Articolo 9, una promessa solenne: rinunciare «per sempre» alla guerra e all’uso della forza come strumento politico. Era il 1947, e quella clausola pacifista, imposta dal vincitore all’antico impero, divenne il simbolo di una nuova identità. Per decenni ha protetto il Giappone dall’ombra del militarismo, ma oggi, con l’ Asia scossa da nuove tensioni, quella promessa torna a essere messa in discussione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Il Giappone e il paradosso del riarmo: più spese militari ma meno reclute

