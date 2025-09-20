Il futuro della media Damiano | Apertura del Comune ho fiducia Ci vorrebbe una nuova sede
"Il colloquio è aperto, di fronte alle mie forti obiezioni c’è stata da parte dell’Amministrazione la volontà di ripensare a una soluzione. Sono molto fiduciosa". Barbara Calcagno dal 1° settembre è la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo S.P. Damiano, al centro delle polemiche dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale di non aver rinnovato il contratto d’affitto con la proprietà dell’immobile di via Ghiselli e di voler chiudere la scuola media. Nei giorni scorsi lei avrebbe dovuto avere con il Comune un nuovo incontro, ma è stato rimandato al 2 ottobre. "Interpreto l’aver procrastinato al 2 di ottobre l’incontro come la volontà di avere più tempo per arrivare ad una soluzione il più possibile corretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: futuro - media
Da Rubano alla Calabria, passando per Cipro e Garlasco: una puntata di “Politicamente Scorretto” tra memoria, media e futuro della radio
22 Forum Europeo Digitale Lucca 2025 rileva futuro dei media: AI, 5G e Rivoluzione Streaming! ??
[MULTI] Universal Media Server 15: Il Futuro è in Anteprima, ma per Tutti C’è la versione 14.13.1!
Nei giorni scorsi Cina e Stati Uniti avevano raggiunto un accordo quadro sul futuro del social media Vai su Facebook
Zvone #Boban a Sky: “Pio #Esposito ha movenze simili a #Dzeko. Può fare una grande carriera”. Fabio #Capello: “Ha un controllo di palla fantastico. Può essere il futuro della Nazionale italiana. Mi ha impressionato”. #Inter - X Vai su X
Il futuro della media Damiano: Apertura del Comune, ho fiducia. Ci vorrebbe una nuova sede; Borse di studio, premi e materiale didattico gratuito: 150 studenti vincitori del Progetto Futuro; Chiusura scuola Damiano, i sindacati: Smantellamento dell’istituto comprensivo avrà ripercussioni sui posti di lavoro.
Il futuro della media Damiano: "Apertura del Comune, ho fiducia. Ci vorrebbe una nuova sede" - La dirigente dell’istituto comprensivo, Barbara Calcagno, incontrerà nei prossimi giorni l’Amministrazione: "C’è la volontà di trovare una soluzione condivisa. Lo riporta ilrestodelcarlino.it