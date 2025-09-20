"Il colloquio è aperto, di fronte alle mie forti obiezioni c’è stata da parte dell’Amministrazione la volontà di ripensare a una soluzione. Sono molto fiduciosa". Barbara Calcagno dal 1° settembre è la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo S.P. Damiano, al centro delle polemiche dopo l’annuncio dell’Amministrazione comunale di non aver rinnovato il contratto d’affitto con la proprietà dell’immobile di via Ghiselli e di voler chiudere la scuola media. Nei giorni scorsi lei avrebbe dovuto avere con il Comune un nuovo incontro, ma è stato rimandato al 2 ottobre. "Interpreto l’aver procrastinato al 2 di ottobre l’incontro come la volontà di avere più tempo per arrivare ad una soluzione il più possibile corretta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro della media Damiano: "Apertura del Comune, ho fiducia. Ci vorrebbe una nuova sede"