Il futuro della chirurgia è già qui Il robot che esegue gli interventi arriva all’ospedale di Garbagnate

È stato inaugurato ieri il nuovo sistema robotico chirurgico Da Vinci Xi di ultima generazione all’ ospedale di Garbagnate Milanese. Un passo importante verso procedure chirurgiche più precise e meno invasive, garantendo tempi di recupero più rapidi per i pazienti e un potenziamento delle prestazioni offerte sul territorio. All’appuntamento hanno preso parte l’assessore regionale al Welfare Guido bertolaso, il vicepresidente della Regione e assessore a Bilancio e Finanza Marco Alparone, gli assessori regionali Gianluca Comazzi (Territorio e Sistemi verdi) Romano La Russa (Sicurezza e Protezione Civile), il presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei deputati Marco Osnato e il Direttore Generale dell’ASST Rhodense Marco Bosio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it