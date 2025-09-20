Il futuro del circuito Via libera della giunta al piano anti-rumore Avanti con la barriera
Azioni di mitigazione passiva (su tutte l’annunciata nuova barriera acustica da costruire in via Malsicura) programmate a tappe triennali; report ogni dodici mesi per "conseguire un miglioramento costante nel controllo delle emissioni sonore delle attività in pista"; e infine monitoraggi periodici necessari a "valutare le evoluzioni tecnologiche dell’automotive" in rapporto al rumore. È quanto prevede il ‘ Piano di risanamento acustico ’ dell’ Autodromo approvato dalla Giunta. Il documento, atteso da tempo, conta oltre 200 pagine più vari allegati. E approderà giovedì 25 in Consiglio comunale per il via libera dell’Aula dopo il passaggio di lunedì 22 in commissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
