Il futuro del circuito Via libera della giunta al piano anti-rumore Avanti con la barriera

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Azioni di mitigazione passiva (su tutte l’annunciata nuova barriera acustica da costruire in via Malsicura) programmate a tappe triennali; report ogni dodici mesi per "conseguire un miglioramento costante nel controllo delle emissioni sonore delle attività in pista"; e infine monitoraggi periodici necessari a "valutare le evoluzioni tecnologiche dell’automotive" in rapporto al rumore. È quanto prevede il ‘ Piano di risanamento acustico ’ dell’ Autodromo approvato dalla Giunta. Il documento, atteso da tempo, conta oltre 200 pagine più vari allegati. E approderà giovedì 25 in Consiglio comunale per il via libera dell’Aula dopo il passaggio di lunedì 22 in commissione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

il futuro del circuito via libera della giunta al piano anti rumore avanti con la barriera

© Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del circuito . Via libera della giunta al piano anti-rumore . Avanti con la barriera

In questa notizia si parla di: futuro - circuito

Il futuro dell’autodromo. “Superbike e MotoGp per valorizzare il circuito”

Il futuro del circuito . Via libera della giunta al piano anti-rumore . Avanti con la barriera; La F1 saluta Imola. La rotazione europea è la sola via del futuro per l’autodromo; Piazza Armerina abbraccia il futuro: via libera alla comunità energetica rinnovabile.

futuro circuito via liberaPiazza Armerina abbraccia il futuro: via libera alla comunità energetica rinnovabile - La Giunta approva regolamento, statuto e atto costitutivo per produrre e condividere energia pulita a livello locale, con un occhio d ... Scrive start-news.it

Cerca Video su questo argomento: Futuro Circuito Via Libera