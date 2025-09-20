Il focus Affrontiamo una squadra con tanti talenti
Comincia la regular season e per Davide Denegri è l’esordio in campionato con la maglia Dole. "Affrontiamo una squadra che ha molto talento e sarà una partita difficile – dichiara l’ex Bertram Derthona –, ma mi aspetto anche una bella gara, perché si comincia e abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Ci siamo preparati bene, siamo carichi". La battaglia tra le diverse batterie di esterni deciderà probabilmente l’esito dell’incontro. Da una parte Amato, Taylor, Gentile e Sabatini. Dall’altra Robinson, Denegri, Marini e Tomassini. "Hanno delle individualità molto importanti, ne siamo a conoscenza – prosegue Denegri –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: focus - affrontiamo
Manca meno di 1 giorno! Domani, mercoledì 17 settembre, si terrà TaxFocus: CPB 2025-2026 e novità fiscali a confronto Il direttore Antonio Gigliotti e i relatori sono pronti: tutto è organizzato per offrirti un evento completo e concreto, con: ? Focus sul Vai su Facebook
Cuesta: «Focus sulla partita di domani. Io alla Juve, è stata un’università»; Spezia pronto all’esordio in Coppa Italia, con un Candela in più. D’Angelo: “Samp rivale dura, ma vogliamo vincere”; Mondiale per Club 2025: le top partite e i consigli di scommessa del nostro esperto..
Il focus. "Affrontiamo una squadra con tanti talenti» - "Affrontiamo una squadra che ha molto talento e sarà una partita difficile – dichiara l’ex Bertram Derthon ... Lo riporta sport.quotidiano.net