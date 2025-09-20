il focus affrontiamo una squadra con tanti talenti

Comincia la regular season e per Davide Denegri è l’esordio in campionato con la maglia Dole. "Affrontiamo una squadra che ha molto talento e sarà una partita difficile – dichiara l’ex Bertram Derthona –, ma mi aspetto anche una bella gara, perché si comincia e abbiamo tanta voglia di scendere in campo. Ci siamo preparati bene, siamo carichi". La battaglia tra le diverse batterie di esterni deciderà probabilmente l’esito dell’incontro. Da una parte Amato, Taylor, Gentile e Sabatini. Dall’altra Robinson, Denegri, Marini e Tomassini. "Hanno delle individualità molto importanti, ne siamo a conoscenza – prosegue Denegri –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

