Il film I love Lucca Comics debutta alla Festa del Cinema di Roma
“I love Lucca Comics & Games“ è pronto a conquistare il grande schermo con la sua anteprima ufficiale alla Festa del Cinema di Roma. Il film-documentario che racconta l’anima - e la città - del più grande community event del mondo sarà presentato nella sezione FreeStyle Arts della ventesima edizione. Un’occasione unica per vivere in anteprima assoluta l’energia e le emozioni della manifestazione che ha rivoluzionato il modo di fare cultura popolare, trasformandosi in un fenomeno internazionale. Sfileranno sul carpet i protagonisti del documentario, che con le loro storie hanno raccontato Lucca Comics & Games. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Tra le grandi star internazionali attese alla Festa del Cinema di Roma, ci sarà la straordinaria Jennifer Lawrence, che presenterà l'ultimo film in cui è protagonista, "Die My Love": una performance che promette di conquistare il pubblico con intensità ed emozio
