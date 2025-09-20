Il figlio di Pippo Baudo Alex | Basta chiacchiere e pettegolezzi Lasciate riposare in pace mio padre
« Sull’eredità stiamo vedendo tutte le cose. Io non c’entro niente con le chiacchiere e i pettegolezzi ( sul testamento, ndr ) e non voglio entrarci. Lasciamo che papà riposi in pace. Non se ne può più di leggere certe cose sui giornali, è disgustoso. La gente commenta senza sapere, inventano e via». È un punto che Alex Baudo, figlio di Pippo, riconosciuto dal conduttore quando era ormai adulto, ha ripetuto più volte in una lunga intervista con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. L’uomo, musicista e produttore, che vive e lavora in Australia, ha ripercorso tutte le tappe del suo rapporto con il padre Pippo Baudo, conosciuto inizialmente come «zio». 🔗 Leggi su Open.online
