Il Festival Francescano Nel ’Cantico’ spunta l’IA
Torna il ‘ Festival Francescano ’ in piazza Maggiore a tema ‘ Il Cantico delle connessioni ’. Oltre cento ospiti, da giovedì 25 settembre a domenica 28 settembre, tra scrittori, teologi, uomini e donne di spettacolo che s’interrogheranno su digitale, ambiente, intelligenza connettiva e artificiale, in una rilettura contemporanea del celebre ‘Cantico delle Creature’ che San Francesco compose ottocento anni fa. Questa edizione, spiega infatti fra Giampaolo Cavalli, presidente del Festival Francescano, "si propone di rileggere il ’Cantico’ cercando di comprendere anche l’ultima creatura arrivata, l’intelligenza artificiale, che dobbiamo imparare a governare". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Torna a Bologna dal 25 al 28 settembre il Festival Francescano. Il tema di questa edizione sarà il "Cantico delle connessioni", una rilettura contemporanea del celebre Cantico delle Creature che San Francesco compose ottocento anni fa