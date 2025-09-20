Il festival dell’ambizione

Una sventagliata di film in cerca di un festival. Una ricca sventagliata, precisiamo: la suscettibilità dei cinematografari è altissima. Ma si ha l’impressione che in questi suoi primi 20 anni la Festa di Roma non abbia ancora trovato una precisa fisionomia. Concorso, niente concorso, prevalenza del cinema parlato con una serie di incontri spesso più interessanti dei film da vedere nella sala accanto dell’Auditorium, direttori che cambiano, qualcuno che se ne va dopo essere stato accolto come il salvatore della festa, festival diffuso in tutta Roma (resta famosa l’esibizione di Leonardo DiCaprio, sotto lo sguardo benevolo di Walter Veltroni e Goffredo Bettini), e l’intenzione di oscurare la Mostra di Venezia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

