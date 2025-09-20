Dopo la notizia dell’accordo raggiunto tra Comune di Sanremo e Rai arriva un’altra bella notizia: il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028. A confermarlo è proprio l’azienda di Viale Mazzini. Sanremo news: il Festival della Canzone sarà trasmesso sulla Rai fino al 2028. Il binomio Sanremo e Rai è destinato a durare ancora a lungo. In queste ore la Rai ha comunicato di aver approvato il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per “ .la realizzazione e la diffusione delle edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival di Sanremo “. Il Festival della Canzone Italiana sarà tramesso fino al 2028 su Rai1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028: possibile “proroga per un ulteriore biennio”