Il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028 | possibile proroga per un ulteriore biennio

Dopo la notizia dell’accordo raggiunto tra Comune di Sanremo e Rai arriva un’altra bella notizia: il Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028. A confermarlo è proprio l’azienda di Viale Mazzini. Sanremo news: il Festival della Canzone sarà trasmesso sulla Rai fino al 2028. Il binomio Sanremo e Rai è destinato a durare ancora a lungo. In queste ore la Rai ha comunicato di aver approvato il testo di Convenzione con il Comune di Sanremo per “ .la realizzazione e la diffusione delle edizioni 2026, 2027 e 2028 del Festival di Sanremo “. Il Festival della Canzone Italiana sarà tramesso fino al 2028 su Rai1. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Il Festival della canzone italiana resta a Sanremo e in RAI fino al 2028; Accordo fra Comune e Rai: il Festival resta a Sanremo; Accordo Rai e comune: il festival resta a Sanremo.

festival canzone italiana restaIl Festival della Canzone Italiana resta a Sanremo fino al 2028: possibile “proroga per un ulteriore biennio” - A confermarlo l'azienda di Viale Mazzini che non escluda una ulteriore proroga. Riporta superguidatv.it

festival canzone italiana restaIl Festival della canzone italiana resta a Sanremo e in RAI fino al 2028 - Il CdA ratifica l’accordo con il comune ligure per le prossime tre edizioni, con possibilità di proroga fino al 2030, e l’istituzione di un osservatorio che tra i compiti avrà quello di valutare nuove ... Riporta engage.it

