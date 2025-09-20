C'era una volta la sinistra. Che aveva come caposaldo la difesa del lavoro e dei dipendenti, degli operai e degli impiegati. Erano anni nei quali la pur indubbia intercorrelazione tra Pci e Cgil non faceva perdere di vista il (netto) confine tra l'azione politica e quella sindacale. Oggi l'universo progressista ha smarrito il suo elettorato di riferimento (fabbriche e residenti delle case popolari votano a destra) e una leadership forte. E così Maurizio Landini, a cui certo non difetta l'ambizione, ha deciso di lanciarsi nella mischia. E schierarsi apertamente con gli amici di Hamas. Il grottesco sciopero di ieri non è stato organizzato per un atto di solidarietà nei confronti dei lavoratori di Montemurlo, picchiati selvaggiamente dai proprietari della fabbrica di moda nella quale sono assunti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il feroce SALANDINO: cavalca la battaglia ProPal e blocca l'Italia per lo stop al genocidio