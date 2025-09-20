Il fenomeno The Chosen La serie nata dal crowdfunding ha 900 milioni di visualizzazioni
In Noi siamo The Chosen. Gesù in un’App (Ancora, 128 pp., 13 euro), Annunziata Antonazzo indaga il successo, lo stile e i segreti della prima serie tv, dal respiro internaz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: fenomeno - chosen
Il fenomeno “The Chosen”. La serie nata dal crowdfunding, ha 900 milioni di visualizzazioni; The Chosen, la serie tv dedicata alla figura di Gesù; Pasqua, The Chosen: in sala arriva l’Ultima Cena.
Il fenomeno “The Chosen”. La serie nata dal crowdfunding, ha 900 milioni di visualizzazioni - Nel libro di Annunziata Antonazzo si indaga il successo, lo stile e i segreti della prima serie tv dal respiro internazionale che racconta la vita di Cristo attraverso gli occhi dei suoi seguaci. Si legge su ilfoglio.it
Fenomeno “The Chosen“: "Il nostro Gesù, un uomo tra gli uomini". In sala la serie record - Dagli Usa al successo mondiale: un kolossal realizzato con il crowfunding. Secondo quotidiano.net