Il dramma di Claudio | Ho la Sla e vi racconto cosa significa

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Anno dopo anno perdevo un pezzo di me: gambe, mani, braccia. Il mio corpo. Mi scontravo con la realtà dei fatti e la progressiva perdita dei motoneuroni rimasti. Man mano che morivano si spegneva una parte di me. Black out. Corrente saltata. Blocco totale. Il nulla in un fisico senza muscoli in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dramma - claudio

Il dramma sulla Statale: "I nostri Sara e Claudio persone straordinarie"

Io, malato di Sla: ho perso il mio corpo ma non smetto di lottare; Matteo Materazzi e la Sla: «Marchisio mi vide e si insospettì, così ho scoperto la malattia. La raccolta fondi? Da Conte a Inzaghi,....

Dramma Unzué, l'ex Barcellona ha la Sla: 'Voglio dare una mano alla ricerca' - Juan Carlos Unzué, 53enne ex portiere con più di 300 partite di Liga tra Osasuna, Barcellona, Siviglia e Tenerife, e ora anche ex allenatore, ha annunciato pubblicamente di essere affetto dalla ... Lo riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Dramma Claudio Ho Sla