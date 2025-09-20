Il dramma di Claudio | Ho la Sla e vi racconto cosa significa

“Anno dopo anno perdevo un pezzo di me: gambe, mani, braccia. Il mio corpo. Mi scontravo con la realtà dei fatti e la progressiva perdita dei motoneuroni rimasti. Man mano che morivano si spegneva una parte di me. Black out. Corrente saltata. Blocco totale. Il nulla in un fisico senza muscoli in. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Il dramma sulla Statale: "I nostri Sara e Claudio persone straordinarie"

Edizioni Artestampa. . “Dove finiscono le ombre” di Claudio Falleti racconta la scomparsa di Alessandro Venturelli, giovane di Sassuolo svanito nel nulla nel 2020, e si allarga al drammatico fenomeno delle persone scomparse in Italia. Come casa editrice, sen Vai su Facebook

Un dramma sociale italiano che colpisce al cuore: Marco Giallini e Claudio Santamaria in una storia attuale, cruda e profondamente umana. Su Netflix ora. - X Vai su X

Io, malato di Sla: ho perso il mio corpo ma non smetto di lottare; Matteo Materazzi e la Sla: «Marchisio mi vide e si insospettì, così ho scoperto la malattia. La raccolta fondi? Da Conte a Inzaghi,....

Dramma Unzué, l'ex Barcellona ha la Sla: 'Voglio dare una mano alla ricerca' - Juan Carlos Unzué, 53enne ex portiere con più di 300 partite di Liga tra Osasuna, Barcellona, Siviglia e Tenerife, e ora anche ex allenatore, ha annunciato pubblicamente di essere affetto dalla ... Lo riporta calciomercato.com