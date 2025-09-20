Il dramma dell’attrice de la forza di una donna tra malattia e lutto
la storia personale e professionale di özge özpirinççi. Özge Özpirinççi, nota al grande pubblico per il suo ruolo di Bahar nella serie televisiva turca La forza di una donna, rappresenta una delle attrici più apprezzate nel panorama internazionale. La sua carriera è decollata nel 2017, quando ha interpretato con grande successo il personaggio di una madre forte e resiliente, contribuendo a consolidare la sua fama come simbolo di coraggio e speranza. Oggi, Özge si distingue non solo per le sue capacità artistiche, ma anche per la sua riservatezza riguardo alla vita privata. carriera e notorietà. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Le riprese di #Libera2, con Lunetta Savino e Matteo Martari, inizieranno a gennaio, con probabile messa in onda in autunno o verso la fine del 2026. «Il bello di #Libera è la sua ricchezza: dramma, giallo, commedia; per un'attrice è molto stimolante».