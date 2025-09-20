Il diritto internazionale vale solo per i Paesi deboli Guardate che fa Israele
II veto degli Usa all’Onu che di fatto blocca la strada per un cessate il fuoco a Gaza la dice lunga sul fatto che i due pesi e due misure tra Netanyahu, che sta spianando la Strscia di Gaza, e Putin, che ha invaso l’Ucraina ed è sotto sanzioni e in guerra sempre più direttamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
L’Ue vuole far rispettare il diritto internazionale alla Russia, ma tace su Israele: smettiamola di ingannarci
Bersani spiega le sue metafore, dal ‘maiale di prosciutti’ all”orlo del Po’. E sul diritto internazionale: “Un osso di seppia”
Sara Armella nel board dell’Icla, l’accademia internazionale dei massimi esperti di diritto doganale
Gli Usa stanno mettendo in atto una vera e propria strategia persecutoria nei confronti di chi difende i diritti del popolo palestinese e il diritto internazionale e lo sta facendo con l'odioso strumento delle sanzioni. E' successo al procuratore capo della Corte Pen
Tocca alle vere democrazie difendere il diritto internazionale; Per il diritto internazionale gli Stati sono tenuti a contrastare il cambiamento climatico; Difendi la Corte Penale Internazionale.
Diritto internazionale, sul suo annunciato tramonto ecco qualche riflessione - Le offese al diritto internazionale non sono certo mancate in passato, ma mai prima d’ora si era avvertita una minaccia così seria. Scrive repubblica.it
25 Paesi chiedono a Israele di fermarsi: «La guerra a Gaza deve finire ora» - Con l'obiettivo di fare pressione sul governo di Tel Aviv, la comunità internazionale ha prodotto una dichiarazione congiunta sottoscritta da 25 nazioni. Secondo vita.it