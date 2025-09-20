II veto degli Usa all’Onu che di fatto blocca la strada per un cessate il fuoco a Gaza la dice lunga sul fatto che i due pesi e due misure tra Netanyahu, che sta spianando la Strscia di Gaza, e Putin, che ha invaso l’Ucraina ed è sotto sanzioni e in guerra sempre più direttamente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

Il diritto internazionale vale solo per i Paesi deboli. Guardate che fa Israele