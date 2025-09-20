Il destino e la tragedia Due giovani amici morti nell’incidente tra le loro moto | chi erano

Pisa, 20 settembre 2025 – Due amici, uno stesso tragico destino. Due ragazzi giovanissimi che si affacciavano alla vita e che adesso non ci sono più. Lasciando sotto choc la città di Pisa, che si stringe intorno al dolore infinito delle famiglie. E' morto anche Leonardo Renzoni, 16 anni, dopo il decesso di Jacopo Gambini, 17 anni. Troppo gravi le ferite per entrambi conseguenti allo scontro tra i loro mezzi a due ruote. Erano nella zona dei piazzali della zona commerciale tra il canale dei Navicelli e l'Aurelia. Nei pressi di vari grandi magazzini. Sembra che i due stessero compiendo delle evoluzioni e che appunto ci sia stato a quel punto il violentissimo scontro tra i loro mezzi.

