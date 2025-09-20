Il derby decaduto e una Serie A di mammoni

Che il calcio sia un gioco strano lo si è capito in questo turno d'avvio della champions league. Sembrava che la Juventus, reduce da tre vittorie di campionato, potesse ribadire l'andazzo e invece ha acciuffato un pareggio, celebrato come un trionfo, all'ultimo colpo di testa. Sembrava anche che l'Inter, ammaccata dopo la sconfitta di Torino, potesse pagare il conto ad Amsterdam, già pronta la lettera di esonero per Sommer e Chivu, l'Inter ha vinto con il merito del portiere svizzero e le scelte dell'allenatore rumeno. Sull'Atalanta inutile infierire, già priva di titolari si è esposta al peggio contro i campioni d'Europa, infine il Napoli gonfio di gloria nostrana le ha buscate da un avversario nettamente superiore.

