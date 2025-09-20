Coach Andrea Auletta, con quali motivazioni affronta questa tappa, all’OraSì Ravenna, della sua carriera professionale? "Con tanto entusiasmo e voglia di far fare. Per me è una tappa stimolante, che affronterò con tanta umiltà e senso di appartenenza". Qual è l’obiettivo stagionale dell’Orasì? "Mantenere questa categoria che, negli ultimi anni, è diventata davvero di alto livello, sia fisico, sia tecnico. L’aggiunta dello straniero ha dato spessore". Qual è il livello del girone in cui è stata inserita Ravenna e quali sono le favorite? "Molto ma molto alto. Ci sono tante squadre con una media di età bassa e questo vorrà dire che vedremo tanti giovani pieni di energia che vorranno emergere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il debutto di coach Auletta. "Ravenna è una tappa stimolante. Il nostro obiettivo è la salvezza»