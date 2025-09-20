Il Crotone trova il successo casalingo con i gol di Cargnelutti e Gomez contro un buon Siracusa
Lega Pro girone C quinta giornata Crotone vs Siracusa prima vittoria interna del Crotone e quarto risultato utile consecutivo. Siracusa sconfitto immeritatamente ancora a zero punti. Crotone 2 Siracusa 0 Marcatori: 75° Cargnelutti, 82° Gomez Crotone (4-2-3-1): Merelli, Andreoni (Piovanello), Cargnelutti, Di Pasquale, Guerra, Vinicius (Gallo), Sandri (Stronati), Zunno, Murano (Perlingeri), Maggio (Calvano), Gomez. All. Longo Siracusa (4-2-3-1): Faraoni, Sapola (Falla), Pacciardi, Puzone, Iob, Guadagni (Capanni), Candiano, Gudelevius, Limonelli, Contini, Valente (Parigini), All. Turati Arbitro: Lorenzo Maccarini di Arezzo Ass. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
