Il corteo a favore di Gaza | Non restiamo in silenzio
Di più di mille volti, di bandiere, dai colori della pace e palestinesi, di parole dette, gridate e condivise, per rompere il silenzio, e per unirsi, anche soltanto con la propria voce, la propria presenza e il proprio pensiero, alla resistenza palestinese. Di tutto questo, si è animato il lungomare versiliese nella serata scorsa, con il corteo, indetto da "Versilia per la Palestina", e dalla rete di associazioni, movimenti e partiti di tutta la zona, uniti e coesi, in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, soprattutto dopo i primi attacchi ricevuti. Per "rompere il silenzio e fare rumore", così come la manifestazione, organizzata dall’associazione di promozione sociale Esse Maiuscola e da Lorenzo Tosi, che lo scorso 4 settembre ha visto altrettante persone marciare sul lungomare di Lido di Camaiore e che, di nuovo, ha riunito la comunità e la collettività, da piazza Zara fino al pontile di Lido, con tamburi, megafoni, fischietti, cartelli e bandiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
RAPALLO - Il Comitato Genitori e Istituto Comprensivo di Rapallo - Zoagli propone un corteo a favore della pace e dei diritti dei bambini. Venerdì 19 settembre alle 9.00, dall'antico castello sul mare di rapallo, partirà il corteo di alunni, docenti e famiglie dell'istit Vai su Facebook
Attilio #Fontana: ''Leggo di disordini, con lanci di petardi e di uova contro le forze dell'ordine, nel contesto del corteo a favore del Leoncavallo. Il commento più ovvio è 'nulla di nuovo sotto il sole'''. ''Solidarietà e vicinanza alle donne e agli uomini in divisa''. @ult - X Vai su X
Firenze, in migliaia al corteo per 'fermare il genocidio a Gaza' - Mobilitazione e corteo con migliaia di persone a Firenze, nella giornata di sciopero generale della Cgil per "fermare il genocidio a Gaza". Scrive 055firenze.it
Ventimiglia, in 400 al corteo pro Palestina: “Stop al genocidio a Gaza” - La manifestazione è partita dal ponte Doria per raggiungere il Comune e la stazione al grido di “Palestina Libera” e “Netanyahu assassino” ... Secondo ilsecoloxix.it