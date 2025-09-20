Di più di mille volti, di bandiere, dai colori della pace e palestinesi, di parole dette, gridate e condivise, per rompere il silenzio, e per unirsi, anche soltanto con la propria voce, la propria presenza e il proprio pensiero, alla resistenza palestinese. Di tutto questo, si è animato il lungomare versiliese nella serata scorsa, con il corteo, indetto da "Versilia per la Palestina", e dalla rete di associazioni, movimenti e partiti di tutta la zona, uniti e coesi, in sostegno della Palestina e della Global Sumud Flotilla, soprattutto dopo i primi attacchi ricevuti. Per "rompere il silenzio e fare rumore", così come la manifestazione, organizzata dall’associazione di promozione sociale Esse Maiuscola e da Lorenzo Tosi, che lo scorso 4 settembre ha visto altrettante persone marciare sul lungomare di Lido di Camaiore e che, di nuovo, ha riunito la comunità e la collettività, da piazza Zara fino al pontile di Lido, con tamburi, megafoni, fischietti, cartelli e bandiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il corteo a favore di Gaza: "Non restiamo in silenzio"