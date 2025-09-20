Il corpo ha bisogno di muoversi per funzionare regolarmente Gli allenamenti di Show Club servono a ritrovare l’equilibrio L’esercizio fisico tra terapia e prevenzione

di Marina Santin Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’inattività fisica è il quarto fattore di rischio di mortalità al mondo. Numerose ricerche infatti, confermano l’importanza del movimento per il benessere fisico, psicologico e sociale a qualsiasi età. Per questo, è stato inserito negli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’agenda 2030, in particolare per la riduzione della mortalità prematura e il miglioramento della salute. A farsi paladino della lotta alla sedentarietà, Giorgio Leo, presidente di Show Care e Ceo di Show Club, nonché uno dei due artefici della kermesse "Spettacolo della Salute". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il corpo ha bisogno di muoversi per funzionare regolarmente Gli allenamenti di Show Club servono a ritrovare l’equilibrio. L’esercizio fisico tra terapia e prevenzione

