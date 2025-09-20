Il corallo Chewbacca è una nuova meravigliosa specie oceanica | l'omaggio al personaggio di Star Wars

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un team di ricerca internazionale ha scoperto è descritto una nuova specie abissale di corallo, che vive nelle profondità dell'Oceano Pacifico occidentale e tropicale. I ricercatori l'hanno chiamata Iridogorgia chewbacca per il suo aspetto "peloso" e slanciato, che ha ricordato agli esperti il wookie di Guerre Stellari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: corallo - chewbacca

Chewbacca esiste davvero? Ecco il corallo peloso che gli ha “rubato” il nome

corallo chewbacca 232 nuovaIl corallo Chewbacca &#232; una nuova, meravigliosa specie oceanica: l’omaggio al personaggio di Star Wars - Un team di ricerca internazionale ha scoperto è descritto una nuova specie abissale di corallo, che vive nelle profondità dell'Oceano Pacifico occidentale ... fanpage.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Corallo Chewbacca 232 Nuova