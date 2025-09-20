Il coraggio di Aspesi antidoto al pensiero unico
Che Natalia Aspesi sia un antidoto assoluto contro l’aria viziata del conformismo non è una novità. Ma la sua difesa, sull’ultimo numero di Venerdì, della nostra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
In questa notizia si parla di: coraggio - aspesi
Durante l'esibizione con "Il peso del coraggio", la cantante ha mostrato un simbolo di solidarietà dopo l'appello di Conti per la pace Vai su Facebook
Il coraggio di Aspesi, antidoto al pensiero unico - La giornalista di Repubblica difende Mancuso sul caso del film palestinese e ricorda a tutti che esiste ancora il diritto a dire "non mi è piaciuto", anche con qualche iperbole, senza che parta la lap ... Si legge su ilfoglio.it