il convegno stati generali in umbria due mesi per capire

La Regione Umbria ha scelto di promuovere in questo weekend gli Stati Generali dello Sport, un momento di confronto, ascolto e visione strategica rivolto a Istituzioni, operatori del settore, Enti di promozione, Associazioni sportive, esperti e cittadini. L’obiettivo è costruire un’agenda condivisa per il futuro dello sport sul territorio, approfondendo temi strutturali e attuali come la promozione dell’attività fisica, l’accessibilità agli impianti, le nuove esigenze delle comunità e le sfide della sostenibilità e della salute pubblica. Diversi tavoli di lavoro su differenti tematiche con dirigenti di Federazioni sportive, Sport e Salute, Università, Aziende Sanitarie Locali, oltre ad autorità politiche e sportive di Regione e Comuni umbri e di comuni virtuosi di tutto il Paese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
