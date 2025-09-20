Il consigliere Pd spara | Kirk come le Br
A Milano Mattia Abdu contro il minuto di silenzio per Charlie: «Diceva le cose peggiori sugli immigrati e gli omosessuali». Bignami scrive a Fontana per la bagarre organizzata dai dem, Schlein pronta a bloccare le Camere per la guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Laverita.info
Giorgia Meloni furiosa con Piergiorgio Odifreddi per la frase su Charlie Kirk: Commento disumano; Meloni: Chi ci accusa di odio festeggia per l'omicidio di Kirk. Anche in Italia clima insostenibile; Meloni smaschera la sinistra: Kirk? Anche in Italia clima insostenibile | .it.
“Charlie Kirk come le Brigate Rosse”/ Pd choc in consiglio comunale a Milano: “Non lo commemoriamo” - In consiglio comunale a Milano, l'esponente del Pd Sitia ha paragonato Charlie Kirk alle brigate rosse: ecco che cosa è successo ... Riporta ilsussidiario.net
Bagarre sul ricordo di Kirk, il consigliere Pd a FdI: “Vi abbiamo già appeso per i piedi una volta” - La discussione sull’omicidio di Charlie Kirk, l`attivista americano conservatore ucciso lo scorso 10 settembre alla Utah Valley University di Orem, manda in tilt il Consiglio comunale di Genova. Come scrive genova.repubblica.it