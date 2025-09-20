Il Comune di Venezia ha ricordato il partigiano Sandro Gallo

Insegnante a Pieve di Cadore, poi al liceo scientifico Benedetti di Venezia. Arrestato per un alterco con un fascista avvenuto in Piazza San Marco, durante la notte di capodanno del 1942, fu inviato al confino per un anno, prima ad Avezzano e poi alle isole Tremiti. Insegnante e patriota, un. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

In questa notizia si parla di: comune - venezia

Aras Seydin a Venezia 82: “Sono rimasto stregato dall’Italia e dal cibo. Cosa ho in comune con Behram? Nulla, solo essere protettivo” | Intervista

Il Comune di Venezia ha ricordato il partigiano Sandro Gallo

#Biblioteca Torna il Bibliobus! Venerdì 28 Febbraio 2025 - Chiesa San Pio X Via Aurelio Nicolodi ? dalle 15 alle 18 La partecipazione è gratuita. bibliobus@comune.venezia.it ? 331.6100604 in orario attività - facebook.com Vai su Facebook

Open Call per partecipare a #HybridCreativeCrew: il nuovo laboratorio di #HybridMusic per giovani che sognano di REALIZZARE la musica! Scopri di più ? https://comune.venezia.it/content/hybrid-creative-crew… @comunevenezia @CMVenezia @veneziau - X Vai su X

Teatrino Groggia: dal 19 ottobre riparte la stagione dedicata più piccoli “A Pesca di Sogni 25-26”; Il Comune di Venezia ha ricordato il partigiano Sandro Gallo; Spaccate: pubblicato il bando 2025 per rimborsare negozianti e associazioni.

Il Comune di Venezia ha ricordato il partigiano Sandro Gallo - Anpi Sette Martiri, amministrazione e diversi cittadini hanno preso parte alla deposizione della corona d'alloro ... Lo riporta veneziatoday.it

Il Garante della privacy multa Venezia, ha chiesto dati personali anche a persone a cui non avrebbe dovuto - L'amministrazione veneziana dovrà pagare “solo” 10mila euro per aver collaborato e fermato le registrazioni non necessarie ... Da wired.it