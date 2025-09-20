Il Comune aiuta la Cavalcanti Nuovi computer dopo il maxi furto

I ‘soliti ignoti’ hanno fatto razzia nelle scuole sestesi nei mesi estivi. Anche alla Cavalcanti si è verificato un furto di grossa entità, almeno per le casse di una scuola. Dalla sede di via Guerrazzi sono stati infatti portati via 12 computer portatili presenti nelle diverse classi e 24 notebook del laboratorio di informatica, per un danno complessivo quantificato in poco più di 16.300 euro. Cifra altra da coprire per un istituto tanto che il dirigente scolastico del comprensivo Gino Strada, Domenico Rodolfo Sarli, ha inviato una comunicazione al Comune per informare dell’accaduto chiedendo un contributo per poter dotare nuovamente la scuola di una adeguata dotazione informatica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune aiuta la Cavalcanti. Nuovi computer dopo il maxi furto

