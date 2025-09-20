Il commercio storico online | App per aiutare le attività
Ascoli, 20 settembre 2025 – Buone notizie per i commercianti del centro storico, che presto sbarcheranno anche online. Il Comune, infatti, sta ultimando l’allestimento di una piattaforma digitale e di un’applicazione, che si chiamerà ‘ Negozi al Centro’ e che è destinata a tutte le attività economiche che si trovano in città. I negozi avranno all’interno un loro spazio dedicato per promuovere la propria attività, i prodotti, i servizi e tutte le iniziative condivise. Tale portale, poi, sarà collegato anche alla piattaforma culturale ‘E’ Piceno’, per dare maggiore visibilità ad entrambe. “Sono molto soddisfatta di questo lavoro – commenta l’assessore comunale Laura Trontini –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
