Il colpo di fulmine le nozze ad Arezzo la rottura | la storia d' amore tra Asia Argento e Michele Civetta

Asia Argento compie 50 anni e nel bilancio di una vita vissuta costantemente sotto i riflettori c'è anche una delle sue storie d'amore meno raccontate: quella con il regista newyorkese Michele Civetta. I due si conobbero nel 2007, tra set e viaggi internazionali, ma dopo le nozze e la nascita di un figlio, Nicola, il legame si concluse nel 2013 con la separazione definitiva. Il colpo di fulmine. Maggio 2007. Asia Argento è protagonista indiscussa del cinema internazionale. E' nelle sale cinematografiche con ben quattro pellicole (" Boarding Gate", "Une vieille maîtresse", "La terza madre" e "Go Go Tales ") e la scena del film di Abel Ferrara, in cui bacia in bocca un Rottweiler, è al centro del dibattito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il colpo di fulmine, le nozze ad Arezzo, la rottura: la storia d'amore tra Asia Argento e Michele Civetta

