Il colonnello Matteo Guerra è il nuovo comandante del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza
Passaggio di consegne per il comando del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Pescara. Il 18 settembre scorso, infatti, alla presenza del Generale di brigata Fabio Massimo Mendella Comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, si è svolta la cerimonia di.
Al Tenente Colonnello pilota Salvatore Vaporieri subentra il Colonnello Matteo Guerra.