Il colonnello Matteo Guerra è il nuovo comandante del reparto operativo aeronavale della guardia di finanza

Ilpescara.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Passaggio di consegne per il comando del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza di Pescara. Il 18 settembre scorso, infatti, alla presenza del Generale di brigata Fabio Massimo Mendella Comandante regionale Abruzzo della guardia di finanza, si è svolta la cerimonia di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colonnello - matteo

Cerca Video su questo argomento: Colonnello Matteo Guerra 232