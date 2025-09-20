Il colonnello Aldo Terzi nuovo comandante dei carabinieri forestali Emilia-Romagna
Cambio al vertice per i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna. Il colonnello Aldo Terzi, bolognese classe 1965, è stato nominato nuovo comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, succedendo al colonnello Gaetano Palescandolo, che assumerà l’incarico di comandante della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: colonnello - aldo
Il colonnello Aldo Terzi sarà il nuovo Comandante della Forestale Emilia Romagna #Rimini #Attualita - X Vai su X
Ospiti di Mattino Lombardia Aldo Colonnello con lo scultore Giovan Battista Mondini. Aldo Colonnello ha scritto 2 libri sulla sua amicizia con la scrittrice e poetessa Alda Merini, lo scultore Giovan Battista Mondini, anche lui amico della Poetessa, è nella realizz Vai su Facebook
Bologna, il Colonnello Aldo Terzi nuovo Comandante dei Carabinieri Forestali Emilia-Romagna; Il colonnello Aldo Terzi è il nuovo comandante regionali dei Carabinieri Foestal; Cambio al vertice per i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna, il nuovo comandante è Aldo Terzi.
Il colonnello Aldo Terzi è il nuovo comandante regionali dei Carabinieri Foestal - Aldo Terzi, Colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato nuovo Comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna ” sostituendo il Colonnello Gaetano Palescan ... Si legge su newsrimini.it
Il colonnello Aldo Terzi è il nuovo comandante dei Carabinieri forestali dell’Emilia Romagna - Aldo Terzi, colonnello del ruolo forestale dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato nuovo comandante della Regione Carabinieri Forestale “Emilia Romagna” sostituendo il colonnello Gaetano ... corrierecesenate.it scrive