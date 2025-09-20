Il colonnello Aldo Terzi nuovo comandante dei carabinieri forestali Emilia-Romagna

Bolognatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambio al vertice per i carabinieri forestali dell’Emilia-Romagna. Il colonnello Aldo Terzi, bolognese classe 1965, è stato nominato nuovo comandante della Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, succedendo al colonnello Gaetano Palescandolo, che assumerà l’incarico di comandante della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

