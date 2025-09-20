Il clima d' odio in Italia ha un preciso responsabile | la sinistra Bocchino lascia Gruber di stucco
Chi sta alimentando il clima d'odio in Italia? Italo Bocchino ne è certo: “Viene alimentato maggiormente dalle opposizioni, perché le opposizioni hanno interesse a generare più contrasto”. Una disamina quella del direttore de Il secolo di Italia che non lascia spazio a repliche, soprattutto quella di Cathy La Torre ospite insieme a lui di Lilli Gruber e del suo Otto e mezzo. È proprio la conduttrice del talk di La 7 a interpellare a Bocchino sul clima d'odio denunciato dal premier Giorgia Meloni, dopo l'uccisione negli Stati Uniti del leader e influencer conservatore Charlie Kirk. “La politica si è polarizzata in Italia, in Europa e anche nel mondo occidentale, quindi questa polarizzazione ha portato a toni più forti da una parte e dall'altra - esordisce il giornalista -. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: clima - odio
Clima d’odio contro gli ebrei, Walker Meghnagi elenca gli episodi e incolpa il centrosinistra
Minacce a Meloni, bufera a Bologna. Scorta a Bignami: “Clima d’odio”
"Clima d’odio, mi hanno appena minacciato"
Oggi anche #Bignami denuncia il clima d'odio della sinistra, ma l'altro ieri non provava nemmeno un po' di ribrezzo nell'indossare la divisa di quelli che hanno sterminano milioni di persone. L'indecenza di certi personaggi non ha limiti. - X Vai su X
Scontro in studio tra Elisabetta Piccolotti (Avs) e Nicola Procaccini (FdI) sulle posizione di clima d'odio conseguenti l'omicidio di Kirk in Usa Vai su Facebook
Clima d’odio crescente in Italia? Il commento di Luca Josi; La premier e le “parole d'odio”: ma in Italia c'è il rischio di un caso Kirk?; Charlie Kirk: è ora di denunciare questo clima di odio insostenibile..
Charlie Kirk, Storace attacca gli intellettuali e denuncia il clima d'odio in Italia: "Accadono cose gravissime" - Durante la trasmissione diMartedì, Francesco Storace ha commentato l’omicidio di Charlie Kirk, denunciando un clima d’odio crescente nel Paese. Segnala la7.it
Cacciari: “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Io gli voglio pure bene alla Meloni” - Massimo Cacciari critica la politica italiana: “Abbiamo gli stipendi più bassi d’Europa e parliamo di clima d’odio? Si legge su la7.it