Il Cga ha deciso | sospesa la revoca il centro di revisione veicoli può tornare in attività

Azienda agrigentina potrà riprendere l'attività di revisione dei veicoli. Lo ha deciso il Consiglio di giustizia amministrativa. E lo ha fatto dopo il ricorso presentato dal titolare contro il provvedimento di sospensione della Motorizzazione civile di Agrigento. Provvedimento che risale. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Cga sospende interdittiva antimafia a ditta di Favara, potrà continuare lavori - L'interdittiva era stata emessa a "cascata" solo sulla base di un precedente provvedimento emanato nei confronti della società del padre del titolare ... Da grandangoloagrigento.it

cga ha deciso sospesaLicenze per le scommesse in Sicilia, il Cga si rivolge a Corte Ue - PALERMO – Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con l’ordinanza del 5 settembre scorso (presidente Ermanno De Francisco, relatore Giuseppe Chiné), ha rimesso alla Corte di ... Riporta livesicilia.it

