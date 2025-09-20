Il Cesena in laguna affonda il Venezia Cavalluccio in vetta insieme al Palermo
E' un Cesena inarrestabile, anche in trasferta, in questo primo scorcio di campionato: battuto a domicilio pure il Venezia per 2-1 grazie ai gol di Ciervo e Mangraviti, inutile il rigore trasformato da Busio per i neroverdi di Stroppa. In laguna il Cavalluccio si conferma in salute e colpisce i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Un colpo dietro l'altro per la squadra che vuole rinascere: l'ultimo arrivo è un esterno da sogno!; Calcio – Serie B – Playoff – Il Palermo affonda in Laguna ed il Venezia vola in finale.
Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo - Il Cavalluccio raddoppia, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa di Mangraviti. Lo riporta cesenatoday.it
Il Venezia perde la prima in casa: al Penzo il Cesena passa 2-1 - Dopo un primo tempo equilibrato, la seconda frazione di gioco vede gli ospiti passare in vantaggio e raddoppiare dopo venti minuti. Come scrive veneziatoday.it