Il Cesena in laguna affonda il Venezia Cavalluccio in vetta insieme al Palermo

E' un Cesena inarrestabile, anche in trasferta, in questo primo scorcio di campionato: battuto a domicilio pure il Venezia per 2-1 grazie ai gol di Ciervo e Mangraviti, inutile il rigore trasformato da Busio per i neroverdi di Stroppa. In laguna il Cavalluccio si conferma in salute e colpisce i. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo

Il Cesena in laguna affonda il Venezia, Cavalluccio in vetta insieme al Palermo - Il Cavalluccio raddoppia, sugli sviluppi di un corner, con un colpo di testa di Mangraviti. Lo riporta cesenatoday.it

Il Venezia perde la prima in casa: al Penzo il Cesena passa 2-1 - Dopo un primo tempo equilibrato, la seconda frazione di gioco vede gli ospiti passare in vantaggio e raddoppiare dopo venti minuti. Come scrive veneziatoday.it

