Il Centre Pompidou di Parigi chiude per cinque anni | 460 milioni di euro per rimettere a nuovo la struttura di Renzo Piano e Richard Rogers

Ilfattoquotidiano.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centre Pompidou di Parigi, l’iconico edificio dall’architettura tubolare multicolore, forte di cinque milioni di visitatori nel 2024, chiude i battenti dal 22 settembre per cinque anni per ristrutturazione. Progettato come un luogo “aperto a tutti” da Renzo Piano e Richard Rogers e inaugurato nel 1977, si estende su nove livelli accessibili tramite scale mobili, svuotati per i lavori. Il centro di arte e cultura contemporanea sarà oggetto di un ampio intervento di restauro dal costo stimato di 460 milioni di euro che durerà fino al 2030. Il Beaubourg – come affettuosamente lo chiamano i parigini – non è solo un museo: è un cuore pulsante della creatività multidisciplinare, ospitando arti visive, musica, cinema, performance e una delle biblioteche pubbliche più frequentate di Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

