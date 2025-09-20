Il Centre Pompidou chiude per 5 anni | al via la grande ristrutturazione
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un’icona dell’arte moderna pronta a trasformarsi. Da lunedì 22 settembre 2025, il Centre Pompidou di Parigi abbasserà le serrande per un lungo intervento di ristrutturazione della durata di cinque anni. L’edificio, celebre per la sua architettura tubolare multicolore firmata da Renzo Piano e Richard Rogers, ospita una delle più vaste collezioni d’arte moderna al mondo, al pari del MoMA di New York. Cinque milioni di visitatori nel 2024. Nel solo 2024 il museo ha accolto oltre cinque milioni di persone, confermandosi tra i poli culturali più visitati della capitale francese. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
