Il caso Sonia Luca e il Pd | Bonaccini chiederà scusa
PONTEDERA "Non hanno fatto un dispetto ad Antonio, ma uno sfregio a tutta la comunità di Pontedera ed è anche per questo che domenenica (domani, ndr.) Stefano Bonaccini, il presidente nazionale del Pd, verrà a chiedere scusa a Sonia Luca ai suoi concittadini. Non importa che non abbia avuto responsabilità in questa vicenda, ma quando si ricoprono cariche di vertice in politica bisogna avere il coraggio di metterci la faccia sempre". Alessandro Alfieri, senatore membro della segreteria nazionale del Pd nella quota di minoranza della corrente riformista, ha partecipato giovedì a Pisa all’iniziativa di lancio della campagna elettorale di Antonio Mazzeo e ha colto l’occasione per parlare anche dell’esclusione dalla lista dem alle regionale dell’assessora di Pontedera, che ha innescato le proteste della Valdera con l’autosospensione di massa dal partito di iscritti e dirigenti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
