Il caso del bimbo di 9 anni che passava le giornate solo in un bar di Monza la madre ritrovata a Roma | che cosa rischia

A 9 anni trascorreva le proprie giornate al bar senza andare a scuola. È successo a Monza, dove un bambino si è recato per giorni in un locale poco distante da casa, presentandosi sempre non accompagnato. Parlava solo per chiedere da bere e da mangiare, fino a che pochi giorni fa la situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine. A riportare la vicenda è Il Giorno, che spiega come il bambino sia prelevato da una pattuglia degli agenti motociclisti del Nucleo Intervento Rapido portato al Comando di via Marsala al sicuro. Nessuna traccia della madre, che gli agenti hanno faticato a identificare. 🔗 Leggi su Open.online