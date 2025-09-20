Il capo che tutti vorrebbero | paga i libri di scuola per i figli dei dipendenti

L’iniziativa di un imprenditore pugliese, Sergio Fontana, per supportare i figli dei dipendenti meno abbienti della sua azienda. Tutti i dettagli del progetto. In un periodo in cui l’inflazione cresce in maniera significativa e il potere d’acquisto tende a scendere, iniziative come quella dell’imprenditore pugliese Sergio Fontana, che ha deciso di concedere un incentivo ad. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Il capo che tutti vorrebbero: paga i libri di scuola per i figli dei dipendenti

In questa notizia si parla di: capo - tutti

Da Città del Capo a vedere la Torre di Pisa: rubati tutti i loro averi dall'auto

"Tutti in festa" a Capo Peloro arrivano i Ricchi e Poveri

Sinner gela tutti, "il capo è lui": cosa gli ha vietato coach Vagnozzi

Skorumpovany capo di tutti capi pouca narod o udajnom 130k subvencnom podvode Simeckovej matky. Toto je uz pomerne nedostojne. - X Vai su X

Buona Serata a tutti Capo Caccia Alghero Scatto di Cristian Mele (Seguite #Cristyan8 sulla pagina instagram) Cristyan8 Drone Gopro Sardinia Vai su Facebook

Perché si paga il coperto al ristorante? Il mistero di quella tassa medievale e le scuse più assurde dei titolari: «Non sappiamo nemmeno noi cos'è»; Il capo che tutti vorrebbero avere: regala due stipendi in più ai suoi dipendenti; L’imprenditrice: “Se si paga il giusto, il personale si trova. I benefit? Non è buonismo”.

Quando il capo non paga, la soluzione è più semplice del previsto: ci pensa l’INPS, ecco cosa devi fare - Il mancato pagamento dello stipendio rappresenta una delle infrazioni più gravi ... Scrive blitzquotidiano.it