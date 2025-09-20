Il caos in viale Ariosto | Restino i bus turistici Cascine senza servizi

Guide e accompagnatori non ci stanno e bocciano l’ipotesi di sopprimere la fermata dei pullman turistici in viale Ariosto, una richiesta arrivata da alcuni residenti ora al vaglio dell’amministrazione. Se da una parte i bus lì causano ingorghi e disagi, dall’altra il principale hub, piazzale Vittorio Veneto, è lontano dal centro e privo di servizi soprattutto per più anziani e più fragili. A distanza di tre mesi dallo spostamento alle Cascine, l’hub continua a mostrare tutta la sua inadeguatezza e "nulla di concreto è stato fatto", spiega Francesca Maccarone, accompagnatrice turistica e portavoce di un gruppo WhatsApp di un centinaio tra accompagnatori e guide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

