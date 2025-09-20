Il caos in viale Ariosto | Restino i bus turistici Cascine senza servizi

Lanazione.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guide e accompagnatori non ci stanno e bocciano l’ipotesi di sopprimere la fermata dei pullman turistici in viale Ariosto, una richiesta arrivata da alcuni residenti ora al vaglio dell’amministrazione. Se da una parte i bus lì causano ingorghi e disagi, dall’altra il principale hub, piazzale Vittorio Veneto, è lontano dal centro e privo di servizi soprattutto per più anziani e più fragili. A distanza di tre mesi dallo spostamento alle Cascine, l’hub continua a mostrare tutta la sua inadeguatezza e "nulla di concreto è stato fatto", spiega Francesca Maccarone, accompagnatrice turistica e portavoce di un gruppo WhatsApp di un centinaio tra accompagnatori e guide. 🔗 Leggi su Lanazione.it

il caos in viale ariosto restino i bus turistici cascine senza servizi

© Lanazione.it - Il caos in viale Ariosto: "Restino i bus turistici. Cascine senza servizi"

In questa notizia si parla di: caos - viale

Sit-in di protesta in pizza Muzii per il taglio dei pini in via Italica: "Mutilato un viale storico nel caos delle competenze"

Viabilità nel caos dopo l'apertura delle scuole, La Fauci: "Si crei accesso dal viale Giostra per gli alunni del Majorana"

caos viale ariosto restinoIl caos in viale Ariosto: "Restino i bus turistici. Cascine senza servizi" - I residenti invece spingono per rimuoverlo: "Troppi mezzi, traffico in tilt". lanazione.it scrive

caos viale ariosto restinoFirenze, caos dei bus turistici in viale Ariosto: si va verso il taglio della fermata - Il presidente del Quartiere chiede la soppressione ... corrierefiorentino.corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Caos Viale Ariosto Restino