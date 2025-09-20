Il Cane di Mannara patrimonio dell' identità siciliana un' intera giornata dedicata alla razza

Si svolgerà domenica 28 settembre a Santa Cristina Gela, in provincia di Palermo, il secondo convegno nazionale sul Mastino Siciliano, conosciuto anche come Cane di Mannara, con il Raduno nazionale di razza. Si tratta di un doppio appuntamento di grande valore culturale e scientifico, che. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una giornata sul "cane di mannara": convegno e raduno nazionale a Santa Cristina di Gela

OSV al Raduno Nazionale del “Cane di Mannara” – Una giornata di cultura e cure veterinarie! Domenica 28 settembre, a Santa Cristina Gela, si terrà il secondo Convegno e Raduno Nazionale del Mastino Siciliano, noto anche come “Cane di Mannara” – u Vai su Facebook

