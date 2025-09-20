Il campo da squash dove nacque la bomba atomica
"Dammi una mano", poi tutti su un balcone, il conto alla rovescia e la scissione di un singolo nucleo di uranio fu salutata con una bottiglia di Chianti: in un tempio dello sport universitario era appena cominciata l'era nucleare, grazie a un italiano dal nome in codice Henry Farmer e di un ragazzo atomico vissuto fino a 94 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
