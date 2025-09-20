Il campione azzurro Pino Maddaloni ha deciso di proseguire l’impegno sociale del padre per rispettare un voto Con il judo salveremo i ragazzi di Scampia

Lui la sente chiara, quella "voce d’è criature" che sale piano piano, anche se molte persone "nun sanno a’ verità". Chissà quante volte ha riecheggiato nelle orecchie di Pino Maddaloni ‘Napule è’, capolavoro di un altro Pino nato tra le strade del capoluogo campano, versi che meglio di ogni altro spiegano l’attaccamento, la passione, la malinconia di una terra che accanto a storie di dolore ha saputo raccontare e diffondere storie di successo, di riscatto. Perché le medaglie d’oro si possono vincere anche qui e anche se si parte un passo indietro. "Non le medaglie europee, mondiali, olimpiche – racconta Maddaloni, campione che in questi giorni festeggia i 25 anni dall’oro di Sydney nel judo 73 kg e che ora insegna sport e non solo ai bambini e ragazzi della sua Napoli –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il campione azzurro Pino Maddaloni ha deciso di proseguire l’impegno sociale del padre per rispettare un voto. "Con il judo salveremo i ragazzi di Scampia»

In questa notizia si parla di: campione - azzurro

Sinner, la notizia prima del match: come sta il campione azzurro

Tour de France, Milan campione nella tappa di Valence: trionfo azzurro

Atletica, brutto incidente per il campione azzurro: è in coma

? La grinta di Jannik Sinner non si porta solo in campo… ma anche a scuola! Con la linea Pigna firmata dal campione azzurro, ogni giornata tra i banchi diventa un match da vincere. Parti col servizio vincente e porta lo stile di Jannik in classe. Scoprila o Vai su Facebook

L'azzurro è il più giovane campione del mondo nel salto in lungo della storia, davanti al figlio del vento, Carl Lewis, oro a Helsinki nel 1983 a 22 anni. Si commuove, aspetta l'inno e ringrazia la madre - X Vai su X

Mamma Caterina da Scampia ordina e Pino Maddaloni esegue. Vent’anni dopo il judo torna d’oro; Pino Maddaloni: storia di un campione; L’Italia è grande: Pino Maddaloni e l’oro di Sydney 2000, un ippon per la leggenda.

Il campione azzurro Pino Maddaloni ha deciso di proseguire l’impegno sociale del padre per rispettare un voto. "Con il judo salveremo i ragazzi di Scampia» - "Nella mia vita ho avuto due grandi maestri: mio padre sul tatami, mia madre fuori. Scrive sport.quotidiano.net

Maddaloni: "Il mio oro per gli ultimi di Napoli. Dimostrai che a Scampia c'è anche brava gente" - Ogni giorno, da quel giorno, Pino Maddaloni prende se stesso, lo riporta al centro del tatami e dà uno sguardo al mondo che gli gira intorno. Come scrive gazzetta.it