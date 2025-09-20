Il Cammino di sant’Ubaldo per lo sviluppo turistico
Si è tenuta due giorni sotto l’urna che contiene le spoglie del Patrono di Gubbio nella Basilica di Sant’Ubaldo, la cerimonia di firma del protocollo d’intesa per la valorizzazione turistica e spirituale del Cammino di Sant’Ubaldo. L’iniziativa, promossa dal Comune di Gubbio e dalla Diocesi eugubina, segna un passo decisivo per la promozione di un itinerario che rievoca i percorsi compiuti dal vescovo Ubaldo Baldassini attraverso territori di straordinaria bellezza paesaggistica, naturalistica e culturale tra Umbria e Marche. Alla firma hanno partecipato numerose realtà territoriali, tra cui i Comuni di Gubbio, Scheggia e Pascelupo, Cantiano, Cagli (Pianello), Serra Sant’Abbondio (Fonte Avellana), Apecchio, l’Unione montana Urbania, le Diocesi di Gubbio, Fano e Urbino, oltre alle sezioni locali del Club Alpino Italiano di Gubbio e Urbino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
