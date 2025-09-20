Il Camaiore oggi a Foligno È un altro match proibitivo

Dopo le montagne russe delle prime due giornate di campionato (sconfitta pesante alla prima a Ghivizzano 5-0 e poi impresona con successo sul Prato in rimonta 2-1 nel finale alla seconda) il Camaiore cerca stabilità, equilibrio e soprattutto vuole capire di che pasta è veramente fatto nella collocazione in questo girone E di Serie D. Oggi ci son una caterva di anticipi in vista del turno infra-settimanale di mercoledì ed il Camaiore è fra le tantissime che giocano al sabato in questa 3ª giornata. La trasferta che attende questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) i bluamaranto è di quelle nuovamente tostissime, affrontando il Foligno che è in griglia una delle grandi favorie del torneo subito dietro al Grosseto (contro cui hanno perso domenica scorsa 1-0). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

